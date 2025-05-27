Tasmasız köpek gezdiren şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi

Tasmasız köpek gezdiren şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
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Tasmasız köpek gezdiren şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
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İstanbul Şişli Maçka Parkı'nda köpeğini tasmasız gezdirdiği için uyarılan 2 kişiyi darp eden Doğancan Ö. hakkında 4 ayrı suçtan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Köpeğini tasmasız gezdirdiği için kendisini uyaranlara saldıran şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Şişli Maçka Parkı'nda köpeğini tasmasız gezdirdiği için kendisini uyaran 2 kişiyi darp ettiği iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 4 ayrı suçtan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şişli Maçka Parkı'nda 28 Eylül 2024'de iddiaya göre köpeğini tasmasız gezdiren Doğancan Ö., kendisini uyaran Cebrail E. ve Güler K.'yı darp ederek yaraladı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cebrail E., Doğancan Ö. ve Güler K. 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Köpeği tasmasız gezdirdiği için uyardıkları ancak uyarıları dikkate almadığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Doğancan Ö.'nün Maçka Parkı'nda köpeğini tasmasız bir şekilde gezdirdiği, bu sebepten 2 arkadaş olan Cebrail E. ile Güler K.'nın kendisini uyardığı ancak Doğancan Ö.'nün bu uyarıları dikkate almadığı, bunun üzerine Cebrail E. ile Güler K.'nın Doğancan Ö.'ye küfürlü şekilde hakaret ve tehdit ettikleri anlatıldı.

Gömleğini yırtıp telefonunu kırdığı aktarıldı

İddianamede, Doğancan Ö.'nün kendisini tehdit ve hakaret eden Cebrail E. ile Güler K.'yı darp ederek yaraladığı, kendisinin de küfürlü şekilde tehdit ve hakaret ettiği, ayrıca arbede sırasında Cebrail E.'nin gömleğini yırtıp telefonunu kırdığı aktarıldı.

4 ayrı suçtan 15 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Doğancan Ö.'nün 'basit yaralama', 'tehdit', zincirleme şekilde 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplamda 3 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer müşteki şüpheliler Cebrail E. ile Güler K.'nin ise 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezayla cezalandırılması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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