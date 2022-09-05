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Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı. 3. kattan aşağı düşen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan şahsı linç etmek istedi. Polis ekipleri saldırgan şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Gökşen Efe - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Peçenek Ankara Sincan 3. Sayfa Güncel Haberler

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