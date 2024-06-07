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Gürültü tartışmasında kan aktı! Ağabey kardeşini silahla vurarak öldürdü

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aynı apartmanda yaşamakta olan iki kardeş arasında çıkan gürültü tartışmasında kan aktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kardeşine silahla ateş ederek öldüren ağabey, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan ağabey kardeş arasında çıkan gürültü tartışması kanlı bitti. Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile aynı apartmanın farklı dairelerinde yaşayan Erhan İ. (35), üst kattaki ağabeyinin dairesine çıkarak gürültü yaptığını söyledi. Bunun üzerine ağabey Ahmet İ. ile kardeşi arasında tartışma çıktı.

Gürültü tartışmasında kan aktı! Ağabey kardeşini silahla vurarak öldürdüHayatını kaybeden Erhan İ.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Ahmet İ., tartışma sırasında kardeşine silahla ateş etti. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Erhan İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet İ., polis ekiplerince gözaltına alınırken, Erhan İ.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gürültü tartışmasında kan aktı! Ağabey kardeşini silahla vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt İstanbul 3.Sayfa Haberler

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