Tartışma Kavgaya Dönüştü: Arkadaşını Vuran Şahıs Yakalandı

Tartışma Kavgaya Dönüştü: Arkadaşını Vuran Şahıs Yakalandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, tartışma sonucu arkadaşını bacaklarından vuran şahıs, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda kullanılan silah ve mermiler ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla bacaklarından vuran şahıs, taksinin bagajından inerken jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzyazı Mahallesi'nde 2 Haziran'da meydana gelen olayda, R.Ç. (27) ile arkadaşı K.T. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, K.T. arkadaşına silahla 4 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. Yaralı, hastaneye sevk edilirken şüpheli olay yerinden kaçtı. Hususa ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri şahsın, Adapazarı İlçesinde ikamet eden ağabeyinin yanında olabileceğini değerlendirerek takibe başladı. Yapılan takip neticesinde taksi bagajında yolculuk yaptığı tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 13 adet fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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