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Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde el freni çekilmeyen traktörün altında kalan 70 yaşındaki Fazlı Dal hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde el freni çekilmeyen traktörün altında kalan 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yanıkkışla Mahallesi Taşkesiği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fazlı Dal (70) bahçesinde ilaçlama çalışması yaptığı sırada traktöründen indi. Traktörün el frenini çekmeyi unutan Dal, hareket eden aracı durdurmaya çalışırken dengesini kaybederek traktörün altında kaldı. Çevrede bulunanların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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