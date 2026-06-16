Haberler

Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 20 yaşındaki sürücü Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Kurttaş'ın (20) kullandığı motosiklet, karşı şeritten gelen tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Kurttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu

Kader maçımızı yönetecek hakem belli oldu
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor

Türkiye'de bir ilk: 'Dairesel köy' sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de bir ilk! Özelliğini duyan bu köyü görmeye gidiyor
67 yıllık evliydiler, 11 çocukları oldu! 6 saat arayla kavuştular

67 yıllık evliydiler, 11 çocukları oldu! 6 saat arayla kavuştular
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler