Tarsus'ta Horoz Dövüşü Operasyonu: 14 Gözaltı ve 130 Bin TL Ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren 14 şüpheli gözaltına alınarak, toplam 130 bin 481 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tek katlı bir binada horoz dövüşü yapıldığını tespit etti. Polis binaya baskın yaparken, horoz dövüşlerini izleyenler kaçmaya çalıştı. 14 şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekipleri, dövüştürülen ve birçok yarası olan 4 horoza el koydu. Adres sahibi İ.Y. ile birlikte 14 şahsa kumar oynamaktan toplam 130 bin 481 TL idari para cezası uygulanırken, 4 horoz Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Horoz dövüştürenlerle ilgili adli soruşturma sürüyor. - MERSİN