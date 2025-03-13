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Tarsus'ta Horoz Dövüşü Operasyonu: 14 Gözaltı ve 130 Bin TL Ceza

Tarsus'ta Horoz Dövüşü Operasyonu: 14 Gözaltı ve 130 Bin TL Ceza
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Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen bir operasyonda horoz dövüştüren 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 130 bin 481 TL idari para cezası kesilirken, dövüştürülen 4 horoz da Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren 14 şüpheli gözaltına alınarak, toplam 130 bin 481 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tek katlı bir binada horoz dövüşü yapıldığını tespit etti. Polis binaya baskın yaparken, horoz dövüşlerini izleyenler kaçmaya çalıştı. 14 şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekipleri, dövüştürülen ve birçok yarası olan 4 horoza el koydu. Adres sahibi İ.Y. ile birlikte 14 şahsa kumar oynamaktan toplam 130 bin 481 TL idari para cezası uygulanırken, 4 horoz Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Horoz dövüştürenlerle ilgili adli soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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