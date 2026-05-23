El sallayıp karşıya geçmek isterken otomobil çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yakınlarına el sallayıp karşıya hızla geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Mithat Paşa Mahallesi Mehmet Aktif Ersoy Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgi göre, eşi ile karşı ya geçmeye çalışan E. Y., o sırada fark ettikleri bir yakınlarına el salladı. Bu sırada dikkati dağılan E.Y, karşıya geçen eşinin yanına gitmek isterken H.S. idaresindeki 33 BED 957 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaya yaralanırken, eşi ve çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Hafif yaralanan E.Y., ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de yayanın el sallayıp karşıya geçmeye çalıştığı anda hızla gelen otomobille çarpışma anları yer aldı. - MERSİN

