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Kozaklı'da Tarlaya Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Kozaklı'da Tarlaya Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü M.D., hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da uzman çavuş olarak görev yapan M.D.'nin memleketine geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kozaklı-Karahasanlı kara yolunda meydana gelen kazada M.D. idaresindeki 66 ACM 78 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Demirci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Uzman çavuş olarak Samsun'da görev yapan M.D.'nin memleketine geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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