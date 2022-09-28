Tarlasını satılığa çıkaran yaşlı çiftçi ortadan kayboldu

Denizli'nin Çameli ilçesinde tarlasını satılığa çıkardıktan sonra şehir dışından gelen alıcıyla görüşen yaşlı çiftçiden, ailesi ve ekiplerin tüm aramalarında rağmen 9 gündür haber alınamıyor.

Denizli'nin Çameli ilçesinde tarlasını satılığa çıkardıktan sonra şehir dışından gelen alıcıyla görüşen yaşlı çiftçiden, ailesi ve ekiplerin tüm aramalarında rağmen 9 gündür haber alınamıyor.

Olay, Çameli ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tarlasını satılığa çıkaran İsmail Ceylan (62), şehir dışından gelen bir müşterisiyle görüşmeye başladı. Sonrasında aile yakınları Ceylan'dan haber alamayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ceylan'ın olabileceği yerlerde arama çalışması başlattı. Dron destekli yapılan çalışmalarda 9 gün geçmesine rağmen Ceylan'dan herhangi bir ize rastlanılamadı. Bölgedeki detaylı arama çalışması sürüyor. - DENİZLİ