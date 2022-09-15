Tarım işçilerinin kaldığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya'da tarım işçilerinin kaldığı müstakil evde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Altınova Yenigün Mahallesi Manolya Sokak'ta müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre; evde patlama sesleri ve dumanların çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Ekipler, yangında patlayan tüpleri dışarıya çıkardı. Yangın sonrasına ise işçilerin kaldığı öğrenilen ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yaşananları anlatan ev sahibi Gülcan Alkan, "Koşarak geldim, yangın söndürme tüpleri ile yangına önce biz müdahale ettik. İtfaiye ekipleri gelerek tamamen söndürdük. Hurda eşyalar yanmış. Korktuk, elimize aldığım her şeyle söndürmeye çalıştık. Çok şükür can kaybı yok. Yangın sırasında evde bulunan 14 yaşındaki İbrahim Polat ise evde uyuduğu sırada patlama sesleri duyduğunu ve hemen dışarıya çıkarak yardım istediğini ifade etti. - ANTALYA