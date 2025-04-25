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Tarım İşçilerini Güvenli Taşımak İçin Jandarma Denetimi

Tarım İşçilerini Güvenli Taşımak İçin Jandarma Denetimi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, tarım işçilerinin güvenli taşınması amacıyla kontrol yaptı. Açık kasa kamyonette 16 işçi taşıdığı tespit edilen sürücüye ceza uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, tarım işçilerinin tarlaya güvenli taşınması konusunda yol uygulaması yaptı. Kasasında 16 işçi taşıyan kamyonetin sürücüsüne para cezası uygulandı.

Salihli-Gölmarmara Karayolunda tarım işçilerinin tarlaya güvenli taşınmasına ilişkin denetimde bulunan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği A.E. (33) yönetimindeki 10 AKJ 013 plakalı kamyoneti Çökelek Mahallesi mevkiinde durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde kamyonet kasasında 16 tarım işçisinin taşındığını belirledi.

İşçileri kamyonetin kasasından indiren ekipler, kamyoneti trafikten men ederek sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, tarım işçilerini de can güvenlikleri açısından uyardı.

Çökelek Mahallesinde 6 Temmuz 2015 tarihinde yine tarım işçilerini taşıyan açık kasa kamyonetin kaza yapması sonucu 13'ü kadın 1'i çocuk toplam 15 kişi hayatını kaybetmişti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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