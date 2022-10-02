Tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı Operasyonda, Muş'ta izinsiz yaptıkları kazıda buldukları tarihi eserleri İstanbul'a getiren ve aralarında anlaşmazlığa düştükleri için objeleri birbirinden saklayan 2 şüpheli yakalandı İstanbul'un Güngören ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere...

Tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı

Operasyonda, Muş'ta izinsiz yaptıkları kazıda buldukları tarihi eserleri İstanbul'a getiren ve aralarında anlaşmazlığa düştükleri için objeleri birbirinden saklayan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Güngören ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda Muş'ta izinsiz yaptıkları kazıda buldukları tarihi eserleri İstanbul'a getiren ve aralarında anlaşmazlığa düşen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde tarihi eser saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin tarihi eserleri Muş'tan kente getirip satmaya çalıştığını, ancak aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle eserleri birbirlerinden sakladıklarını belirledi. Eserlerin bulunduğu işyerine 30 Eylül'de operasyon düzenlendi. Yapılan baskında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 4 sikke, yine Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1 bilezik ve değişik ebatlarda 3 heykel ele geçirildi. Devam eden operasyonda E.A. ve Y.Ö. isimli tarihi eser kaçakçıları yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. E.A. ve Y.Ö. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Şüphelilerin Muş'ta izinsiz kazı yaptıkları, buldukları tarihi eserleri hiçbir kuruma bildirmeden İstanbul'a getirdikleri tespit edildi. Aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle şüphelilerden birinin eserleri diğerinden habersiz başka yere sakladığı anlaşıldı.