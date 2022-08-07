Tarihi eser kaçakçılarının aracında nadide eserler ele geçirildi - Haberler

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Tarihi eser kaçakçılarının aracında nadide eserler ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarının aracında nadide eserler ele geçirildi

İzmir polisinin düzenlediği operasyonda, döneminin nadide eserlerinden olan Lidya sikkeleri ve altın yüzüğün de aralarında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

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İzmir polisinin düzenlediği operasyonda, döneminin nadide eserlerinden olan Lidya sikkeleri ve altın yüzüğün de aralarında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının satışa hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Buca ilçesinde durdurulan iki araçta Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 adet sikke, 1 adet altın yüzük, 12 adet pişmiş toprak kap, 1 adet metal obje yer aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Emniyet Müdürlüğü İzmir 3. Sayfa Haberler

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