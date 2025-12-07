Taksiciyi bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
Zeytinburnu'nda bıçaklanarak öldürülen taksici Erhan Çiftçi'nin katili Serkan B. polis ekiplerince yakalandı. Zanlının 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi'yi (35) bıçaklayarak öldüren zanlı Serkan B., polis ekiplerince yakalandı.
Zeytinburnu'nda işten çıkan taksici Erhan Çiftçi'yi evinin önünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, zanlı Serkan B.'yi cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Serkan B.'nin 6 suç kaydığı olduğu öğrenildi.
Taksici Erhan Çiftçi'nin bugün Zeytinburnu'nda son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa