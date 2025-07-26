Taksi Sürücüsü Alkol Kontrolüne Direnince Adli Tıpa Gönderildi

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Şişli'de alkolmetre ölçümünde cihaza üflemeyen taksi sürücüsü, polis tarafından hastaneye sevk edilip kan örneği alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şişli'de şüphe üzerine polis ekiplerinin yaptığı denetimde alkolmetre ölçümünde cihaza üflememek için direnç gösteren taksi sürücüsü, kan örneklerinin alınarak analizinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde bir ticari taksi sürücüsünün alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı yönünde şüphe oluşması üzerine denetim gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında taksi sürücüsü H.U. (53) alkolmetre ile yapılan ölçümde cihaza üflememek için direnç göstererek cihazın çalışmasını engelleyecek şekilde davranışlar sergiledi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen cihaza üflemeyen H.U. sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Öte yandan taksi sürücüsünün gerekli kan örneklerinin alınarak analizinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Yakalanan taksi şoförü hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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