Taksi şoförü, yolcuların araçta içtiği şeyi görünce çıldırdı: Baba sen hayırdır ya!

Bir taksi şoförü, yolcu olarak aldığı kişilerin araç içinde uyuşturucu madde kullandığını fark edince büyük bir panik yaşadı. Durumu anlayan şoför, şahısları aracından indirmek istedi. Ancak yolcular, taksi şoförünün müdahalesine karşılık vererek aracın anahtarını alıp kaçmaya çalıştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Taksici ile gençler arasında yaşanan gerginlik araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.