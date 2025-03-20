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Taksi şoförü, yolcuların araçta içtiği şeyi görünce çıldırdı: Baba sen hayırdır ya!

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Bir taksi şoförü, yolcularının araç içinde uyuşturucu kullandığını fark edince onları indirmek istedi. Ancak şahıslar, taksinin anahtarını alıp kaçmaya çalıştı. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir taksi şoförü, yolcu olarak aldığı kişilerin araç içinde uyuşturucu madde kullandığını fark edince büyük bir panik yaşadı. Durumu anlayan şoför, şahısları aracından indirmek istedi. Ancak yolcular, taksi şoförünün müdahalesine karşılık vererek aracın anahtarını alıp kaçmaya çalıştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Taksici ile gençler arasında yaşanan gerginlik araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Taksi şoförü, yolcuların araçta içtiği şeyi görünce çıldırdı: Baba sen hayırdır ya!
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

helal olsun şöföre 3 kişiye kafa tuttu

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Erdoganin 25 yilda yetistirdigi nesil normal.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

modern çağdaş laik gençlilk kafası

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Haber YorumlarıHarbi Yorumcu:

millet iyice kafayı yedi

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Haber Yorumlarıpqmfktcmrh:

sıkıntı zaman

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

abi bu neya bu nasıl olur bunların tipi tip değil bu taksici arkadaş öle bilirdi bunlar ne ara bu kadar rahat gezip icebiliryorlar demekki hiç sorgulanmamişlar eğer üzerinde taşıyorsa üzerinde silah da vardır yazık polis abicim ne yapıyorsunuz herkes canlı bomba gibi geziyor şüpheli herkesi arayacaksınız herkes aramaya çalışsar diye bisye yok işi o zaten bu ne ya

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Haber YorumlarıMr Camel:

şöför yerinde olsaydım emmiyet in önüne çekerdim sonra inerdim polis e gel kardeşim aracımda uyuşturu kullanılıyor alın bunları derdim işi temiz yapardım.. panıkle düşünememiş arkadaş

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