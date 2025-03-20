Taksi şoförü, yolcuların araçta içtiği şeyi görünce çıldırdı: Baba sen hayırdır ya!
Bir taksi şoförü, yolcularının araç içinde uyuşturucu kullandığını fark edince onları indirmek istedi. Ancak şahıslar, taksinin anahtarını alıp kaçmaya çalıştı. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bir taksi şoförü, yolcu olarak aldığı kişilerin araç içinde uyuşturucu madde kullandığını fark edince büyük bir panik yaşadı. Durumu anlayan şoför, şahısları aracından indirmek istedi. Ancak yolcular, taksi şoförünün müdahalesine karşılık vererek aracın anahtarını alıp kaçmaya çalıştı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Taksici ile gençler arasında yaşanan gerginlik araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.