Taksi Şoförü Tabanca İle Öldürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförü Murat Karaca, aracına binen Mustafa Gülbaş tarafından darbedildikten sonra tabanca ile vurularak öldürüldü. Şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca'yı (45), aracına binip darbettikten sonra tabanca ile vurarak öldüren Mustafa Gülbaş (43) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen Mustafa Gülbaş, tartıştığı taksiciyi darbetti. Gülbaş, daha sonra tabanca ile 6 el ateş açarak Karaca'yı öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Gülbaş, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk babası Murat Karaca'nın cenazesi ise Karamürsel ilçesine bağlı Akpınar köyünde öğle namazının ardından toprağa verildi.