Takla atan otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak su kanalına devrildiği kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Çorum D200 karayolu üzerindeki Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç. idaresindeki 06 BU 1271 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Özlem Ç. (23), Zeynep Ö. (53) ve Buket Ç. (9), ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Ahmet Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Maddi hasarın oluştuğu otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE