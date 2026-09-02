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KKTC'li kaçak göçmen Demre'de yakalandı

KKTC'li kaçak göçmen Demre'de yakalandı
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Sahil Güvenlik'in 2 aydır takip ettiği botta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren ve hakkında KKTC'de yakalama kararı bulunan S.A., Antalya'nın Demre ilçesinde operasyonla gözaltına alınıp sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 Haziran tarihinden itibaren takibe alınan botta 2 ay sonra, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen KKTC vatandaşı tespit edildi. Şahıs, Antalya'nın Demre ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında tespit edilen isimsiz süratli lastik bot, yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceği değerlendirilerek takibe alındı. Takip çalışmaları kapsamında Bodrum/Muğla'ya kadar izlenerek Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bilgilendirildi. 28 Ağustos 2026 tarihinde, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip edilen söz konusu botun Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasına giriş yaptığının bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı unsurlarınca Demre'de gerçekleştirilen kontrolde bot içerisinde O.T. ve KKTC vatandaşı S.A. isimli şahıslar tespit edildi.

Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, S.A. isimli şahsın Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve KKTC'de hakkında yakalama kararı bulunduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 1 Eylül 'de Antalya'nın Demre ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde S.A. isimli şahıs yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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