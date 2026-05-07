Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi
İran basını, Tahran'ın batısındaki hava savunma sistemlerinin düşman hedeflere karşı devreye girdiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürerken, ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine müdahale ettiği bildirildi.
İran devlet televizyonu daha önce, ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine müdahalede bulunduğunu, Hürmüz Boğazı bölgesindeki düşman unsurlarının İran'ın füze ateşi altına alındığını bildirmişti. Haberde, "Düşman birlikleri zarar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldı" ifadelerine yer verilmişti. - TAHRAN