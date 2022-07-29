TAG Otoyolu'ndaki atığı kaldırma çalışmaları sürüyor - Haberler

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TAG Otoyolu'ndaki atığı kaldırma çalışmaları sürüyor

TAG Otoyolu'ndaki atığı kaldırma çalışmaları sürüyor TAG Otoyolu'nu kaplayan atıktan numune alındı Otoyola kum serilme işlemi başladı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nu kaplayan ve trafik akışını durduran organize sanayi atığını temizleme çalışmaları sürerken otoyola kum serilme işlemi başladı.

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TAG Otoyolu'ndaki atığı kaldırma çalışmaları sürüyor

TAG Otoyolu'nu kaplayan atıktan numune alındı

Otoyola kum serilme işlemi başladı

GAZİANTEP - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nu kaplayan ve trafik akışını durduran organize sanayi atığını temizleme çalışmaları sürerken otoyola kum serilme işlemi başladı. Öte yandan bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, otoyolu kaplayan atıktan numune aldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmını kaplayan organize sanayi bölgesi atığını temizleme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde otoyolu kaplayan ve trafik akışının durmasına neden olan atığın büyük bir kısmı temizlendi.

Otoyola kum serme işlemi başladı

Büyük oranda atıktan temizlenen otoyolda kum serme işlemi yapılmaya başlandı. Yapılan kum serme işlemi ile hem yolun tamamen atıktan temizlenmesi hem de yolun kayganlaşması engellenerek trafik akışının sorunsuz sağlanması amaçlanıyor.

Devasa atıktan numune alındı

Öte yandan atığın bulunduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, otoyolu trafiğe kapatan devasa atıktan numune aldı. Aldıkları numuneleri cam kavanozlara koyan ekipler, gerekli incelemeler için numuneleri laboratuvara götürdü.

Çalışmaların akşam saatlerinde bitmesi bekleniyor

TAG Otoyolu'ndaki çalışmaların akşam saatlerine doğru tamamlanarak yolun tekrar trafik akışına açılması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Gaziantep Tarsus 3. Sayfa Haberler

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