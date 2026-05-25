Haberler

TAG Otoyolu'nda bozulan tıra yardım için duranlara başka tır çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

TAG Otoyolu'nda bozulan tıra yardım için duranlara başka tır çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda lastiği bozulan tıra yardım edenlere başka bir tır çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bozulan tıra yardım etmek isteyen kişilere başka bir tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan H.K. (25) yönetimindeki 73 ABH 289 tır, lastik kısmından dumanlar çıkması üzerine yol kenarına park etti. Bu sırada polis memuru M.F.Ç. (29) idaresindeki 34 LH 0409 plakalı araç, aracı bozulan sürücüye yardım etmek için durdu. M.F.Ç. ve yanındaki H.K.'ya bozulan tıra yardım etmeye çalışırken arkadan gelen İ.K. (39) yönetimindeki 01 AEB 552 plakalı tır çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, tırın çarptığı H.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan M.F.Ç. Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne, tır sürücüsü İ.K. ise Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Görüşmedim'' diyerek açıkladı! Aziz Yıldırım'dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri

Aziz Yıldırım: Onunla görüşmedim
Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı

Dün gece dev bir tarih yazmışlardı! Şehri adeta yaktılar
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aç gözlülüğü sonu oldu! Fındık bahçesinde kan donduran ölüm
Bodrum'a bayram tatilinin ilk 3 gününde 67 bin araç giriş yaptı

Bayram öncesi herkes oraya akın etti! On binlerce araç giriş yaptı
Erzurum'da dereye düşen çocuk boğuldu

Cansız bedenini çoban buldu
Öğrenciler, Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılmasını kampüste kutladı

Bilgi Üniversitesi'nin kampüsü festival alanına döndü