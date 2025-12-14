Haberler

Avustralya'daki silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Güncelleme:
Avustralya'nın Sydney şehrindeki Bondi Plajı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili yapılan açıklamalarda, polis ekiplerinin olay yerinde çalıştığı ve şüphelilerden birinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Avustralya'nın Sydney şehrindeki Bondi Plajı'nda bugün düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırının bilançosu netleşiyor. Avustralya Polisi, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 11 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Polis, etkisiz hale getirilen şüphelilerden birinin öldüğünü, diğerinin durumunun ise kritik olduğunu aktardı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptğı açıklamada, "Bondi'deki sahneler şok edici ve üzücü. Polis ve acil müdahale ekipleri olay yerinde hayat kurtarmak için çalışıyor. Düşüncelerim etkilenen herkesle birlikte. Az önce Avustralya Federal Polisi Komiseri ve NSW Başbakanı ile konuştum. Polis ile birlikte çalışıyoruz ve daha fazla bilgi doğrulandıkça güncellemeler sağlayacağız. Bölgedeki insanları polisin verdiği bilgilere uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİDNEY

