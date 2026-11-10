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Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin 3 füze ve 1 İHA'sının imha edildiğini duyurdu

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Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine, Riyad'a ateşlediği 3 füze ile doğu bölgesine gönderdiği 1 İHA'nın önlendiğini, imha edildiğini duyurdu. Yemen hükümetini destekleyen koalisyonla İran destekli Husiler arasındaki gerginlik sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine ve Riyad'a ateşlediği füzeler ile doğu bölgesine fılarttığı insansız hava aracının (İHA) önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki gece saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine balistik füze, Riyad yönüne balistik füze ve seyir füzesi, doğu bölgesine ise insansız hava aracı ateşlediğini ifade etti. El-Maliki, füzelerin ve İHA'nın engellenerek imha edildiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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