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Araçta mahsur kalan yaralı kurtarıldı

Araçta mahsur kalan yaralı kurtarıldı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta mahsur kalan bir kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta mahsur kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi Kalfaköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.H. idaresindeki 54 EM 419 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen tek taraflı kazada, araç içerisinde bulunan K.H. isimli vatandaş yaralanarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan K.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs ambulansla Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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