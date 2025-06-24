Susurluk-Bandırma Karayolunda Tarla Yangını
Balıkesir'in Susurluk ile Bandırma ilçeleri arasında bir buğday tarlasında çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Susurluk- Bandırma karayolunda tarla yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ile Bandırma ilçeleri arasındaki karayolunda yol kenarında bulunan bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa