Haberler

Suşehri’nde arazide çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Suşehri’nde arazide çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ın Suşehri ilçesinde geniş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerini hareket geçirdi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde geniş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerini hareket geçirdi. Alevler kontrol altına alınırken söndürme ve soğutma işlemleri devam ediyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyü arazisinde yangın çıktı. Eğrek mevkiinde çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, arazi üzerinde bulunan bağ evi ve kümes gibi yapıları sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken söndürme ve soğutma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediye başkanı rozetini takıyor

Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın

Yunanlılar bir lezzetimizi daha çaldı! Verdikleri isme bakın
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar