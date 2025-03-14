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Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

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Survivor 2025 All Star'da heyecan dorukta. Survivor'ın 14 Mart Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünden bir fragman bir gün önce yayınlanınca Meryem'in eleme adayı olduğu ortaya çıktı. Meryem'in konsey olmadan eleme adayı olarak gösterilmesi izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Survivor 2025 All Star, bu yıl da TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz bölümde Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmıştı. Eleme potasında ise Elif, Asena ve Yağmur yer alıyordu. Yeni bölümde ise bir başka eleme adayının açıklanması bekleniyordu. Ancak, 14 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün fragmanı, sosyal medya hesaplarından önce paylaşıldı, ardından ise aceleyle silindi.

KONSEY OLMADAN ELEME ADAYI ORTAYA ÇIKTI

Fakat hayranlar, bu durumu çoktan fark etmişti. Fragmanın sızması sonrası, izleyiciler Meryem'inkonsey olmadan eleme adayı olduğunu gördü. Bu durum, Survivor takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıYILDIZ:

HALA BU PROGRAMI İZLEYEN AR MI YAAA

Yorum Beğen137
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Haber YorumlarıSoykanlar:

Aaa bu durum, Survivor takipçisi olarak büyük bir şaşkınlık yarattı bende ne yapsak ki tüh

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

evde açmayız tv8 ! karına çocuğuna izletme normalleştirme !

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıFatih Güçlüel:

e bu dolandırıcıyı izleyene müstehak.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıU mcn:

Artık benim gözümde bir dizi hep aynı kişiler yarışıyor o kadar başvurular yapılıyor ön eleme eleme falan filan sonunda yine aynı kişiler yarışıyor ilginç :))

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıErdal_19:

Mügen anlı survivor evlilik programları alayı kurgudur

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıArSLaN 1:

herkesin bir dönemi oluyor, acun güzel parladı güldürdü eğlendirdi ama artık programların izlenmiyor sevilmiyor. ya bırak ya değiştir.

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıMehmet Timur:

Eleme gecesi kimin aday olacağını tahmin edeyim...:)) Meryemm!.. :))

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Haber YorumlarıTheC:

Bok TV izlemeyin.

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Haber YorumlarıYorumcu:

canlı yayın değil ki eleme caı yayın değil Survivor zaten

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