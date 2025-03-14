Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor 2025 All Star, bu yıl da TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz bölümde Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmıştı. Eleme potasında ise Elif, Asena ve Yağmur yer alıyordu. Yeni bölümde ise bir başka eleme adayının açıklanması bekleniyordu. Ancak, 14 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün fragmanı, sosyal medya hesaplarından önce paylaşıldı, ardından ise aceleyle silindi.

KONSEY OLMADAN ELEME ADAYI ORTAYA ÇIKTI

Fakat hayranlar, bu durumu çoktan fark etmişti. Fragmanın sızması sonrası, izleyiciler Meryem'inkonsey olmadan eleme adayı olduğunu gördü. Bu durum, Survivor takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.