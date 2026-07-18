Suruç'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı