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Şanlıurfa'da su tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'da su tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tankeri ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 yaşındaki sürücü Aziz Ayhan Gümüş hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Suruç ilçesine bağlı Dinlence Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hıdır G. (66) yönetimindeki 63 ADK 947 plakalı su tankeri ile sürücülüğünü Aziz Ayhan Gümüş'ün (17) yaptığı 63 ALF 723 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Gümüş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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