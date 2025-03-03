Suruç'ta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, servis minibüsünün akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan otomobille, servis minibüsü çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yola çıkan otomobille bir süre sonra servis minibüsünün çarptığı görüldü. - ŞANLIURFA