Suruç'ta Kamyon ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kamyon ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Çevre Yolu Kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 63 AV 293 plakalı kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada kamyonun elektrikli bisikletin üzerinden geçmesiyle sürücü ile arkasında oturan yolcu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA