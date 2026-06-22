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Şanlıurfa'da arpa ekili arazide çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü

Şanlıurfa'da arpa ekili arazide çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arpa ekili arazide çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü. Yangının sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arpa ekili arazide çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Aligör Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle arpa ekili arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tarlanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, İmam Ön'e ait 30 dönüm arpa ekili alan zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Aligör Mahallesi Muhtarı Mehmet Salih Alakuş, yangının yol kenarına atılan bir sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, sürücülere bu konuda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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