Suruç'a Sınır Sevkiyatı: Çok Sayıda Tank ve Zırhlı Araç Gönderildi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden, Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin sınırına çok sayıda tank, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'nın Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısında yer alan Suruç ilçesine çok sayıda tank, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde yer alan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kenti sınırına çok sayıda tank, obüs, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçene bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nden geçen askeri konvoy, sınıra hattına doğru ilerledi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa