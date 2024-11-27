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Sürpriz evlilik teklifi hiç beklenmedik bir şekilde son buldu

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Sokak ortasında dizlerinin üzerine çöken bir genç ellerinde çiçeklerle kız arkadaşına evlilik teklif etti. O esnada olaya dahil olan başka bir kişi, evlilik teklif eden gence saldırdı. Tüm bu olan biteni kameralar anbean kaydetti.

Sürpriz evlilik teklifleri bazı zamanlarda istenmeyen şekilde sonuçlanabiliyor. Bunun son örneğini eline çiçek alarak sokak ortasında sevdiği kıza evlilik teklif eden gencin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde gördük.

OLAYA ÜÇÜNCÜ KİŞİ DAHİL OLDU

Görüntülerde gencin ellerindeki çiçeklerle diz çöktüğü ve evlilik teklif ettiği görülüyor. Ancak o esnada olaya dahil olan üçüncü kişinin yaptıkları süreci bambaşka bir yere taşıdı.

Sürpriz evlilik teklifi hiç beklenmedik bir şekilde son buldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

ülkede onlarca sorun varken nerde ne zaman oldugu belirsiz ordan burdan tirtiklanmis görüntülerin ne gibi bir haber degeri var?

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