Suriye ordusu: "Halep'in Şeyh Maksud Mahallesindeki tüm askeri operasyonlar saat 15.00'ten itibaren durduruldu.

Suriye ordusu Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonları durdurduklarını açıkladı. SDF mensuplarının silahlarıyla birlikte Tabka kentine gönderileceği belirtilirken, sağlık ve kamu tesislerinin devlet kurumlarına devredileceği ve mahallenin sokaklarından kademeli çekilme işlemlerinin başlayacağı duyuruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa