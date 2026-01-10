Haberler

Suriye ordusu: "Halep'in Şeyh Maksud Mahallesindeki tüm askeri operasyonlar saat 15.00'ten itibaren durduruldu.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonları durdurduklarını açıkladı. SDF mensuplarının silahlarıyla birlikte Tabka kentine gönderileceği belirtilirken, sağlık ve kamu tesislerinin devlet kurumlarına devredileceği ve mahallenin sokaklarından kademeli çekilme işlemlerinin başlayacağı duyuruldu.

Suriye ordusu: "Halep'in Şeyh Maksud Mahallesindeki tüm askeri operasyonlar saat 15.00'ten itibaren durduruldu. Yasin Hastanesi'nde saklanan SDF mensupları silahlarıyla birlikte Tabka kentine gönderilecek. Ordu, tüm sağlık ve kamu tesislerini devlet kurumlarına devretmeye başlayacak ve Şeyh Maksud Mahallesindeki sokaklardan kademeli olarak çekilecek." - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz