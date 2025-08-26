Suriye'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Suriye'nin Lazkiye ve Hama kentlerinde 9 Ağustos'ta başlayan orman yangınları, haftalar süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangınlara müdahale, engebeli arazi ve patlamamış mayınlar nedeniyle zorlaştı.

Suriye'nin Lazkiye ve Hama kentlerinde 9 Ağustos'ta çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Suriye'nin Lazkiye ve Hama kentlerinin batı kırsalında 9 Ağustos'ta çıkan orman yangınları haftalarca süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İtifaye ekipleri, orman yangınlarına engebeli arazi ve patlamamış mayınlar nedeniyle müdahalenin zor olduğunu, bu nedenle yangınların haftalar sonra kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

Yetkililer, itfaiye araçlarının bazı bölgelere ilk kez dün ulaşabildiğini belirterek, ekiplerin modern ekipmanlara sahip olmadıklarını, bunun da yangının kontrol altına alınmasını geciktirdiğini açıkladı. - HAMA

