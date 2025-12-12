Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralı

Suriye'nin Dera kırsalında bir düğüne düzenlenen el bombalı saldırıda 17 kişi yaralandı.

Suriye'nin Dera kentinin batı kırsalındaki Abdeen köyünde düzenlenen bir düğüne kimliği belirsiz kişilerce el bombalı saldırı düzenlendi. Dera Sağlık Müdürlüğü, olayda 5'i çocuk olmak üzere toplam 17 kişinin yaralandığını ve Dera Ulusal Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi. Yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu, ancak patlama nedeniyle bir kişinin bacağının koptuğu aktarıldı. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. - DERA