Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan taraflardan birinin Narin Güran olayında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri olduğu öğrenildi.

Olay Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayında "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri ile bir grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı