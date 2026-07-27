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Samsun'da 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Samsun’da polis ekiplerince şüpheli şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamada bir araçta 4 ruhsatsız tabanca ile 128 tabanca fişeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da polis ekiplerince şüpheli şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamada bir araçta 4 ruhsatsız tabanca ile 128 tabanca fişeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamada bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 128 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla bağlantılı gözaltına alınan E.D., A.B.K., M.K. ve B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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