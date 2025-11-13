Haberler

Sünnet Düğününde Pompalı Tüfekle Ateş Açan Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir sünnet düğününde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırgan polisin çalışmaları sonucu yakalanarak tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir sünnet düğününde tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Salı akşamı saat 20.30 sıralarında Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 44 yaşındaki bedensel engelli Mehmet E., evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı. Bu sebeple düğün sahipleriyle sözlü tartışmaya giren Mehmet E., olayın büyümesi üzerine aracından pompalı tüfeğini alarak kalabalığın üzerine ateş açtı. Olayda 17 yaşındaki lise öğrencisi İklimya Subay hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların olduğu 6 kişi de yaralandı. Olay sonrası aracıyla kaçan saldırgan emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
