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Düğün konvoyunda trafiği kapatan sürücülere 180 bin lira ceza

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Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyu sırasında trafiği kapatarak diğer sürücülerin geçişini engelleyen 2 sürücüye toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetlerine el konuldu ve araçları trafikten men edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyu sırasında trafiği kapatarak diğer sürücülerin geçişini engelledikleri belirlenen 2 sürücüye toplam 180 bin lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetlerine el konularak araçları trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya ve saha denetimleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, Kızılırmak Nehri Sedde Yolu'nda sünnet düğünü konvoyu sırasında trafiği kapatarak diğer araçların geçişini engellediği belirlenen sürücüler tespit edildi.

Yapılan incelemede, 55 plakalı araçların sürücüleri A.A. ile F.M.T.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/1-n-1 maddesi kapsamında 90'ar bin lira olmak üzere toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Her iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Konvoyda bulunan diğer 6 araca ise Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 8 bin 722 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, A.A. ile F.M.T. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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