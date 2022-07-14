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Sungurlu'da düşen kadının imdadına itfaiye yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sungurlu'da düşen kadının imdadına itfaiye yetişti Evinde düştükten sonra kalkamayan yaşlı kadını komşularının ihbarı kurtardı Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Sungurlu'da düşen kadının imdadına itfaiye yetişti

Evinde düştükten sonra kalkamayan yaşlı kadını komşularının ihbarı kurtardı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Evde düşen yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Akçay Mahallesi'nde tek başına yaşayan yaşlı kadına bir süredir ulaşamayan komşuları, öğle saatlerinde itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giren sağlık ekipleri, yerde buldukları yaşlı kadını sedye ile ambulansa taşıdılar. İsminin Bahriye Barkıç olduğu öğrenilen ve yere düştükten sonra kalkamayan yaşlı kadın ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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