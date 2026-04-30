Sumud Filosu: "20 Türk aktivist alıkonuldu"

İsrail ordusu, uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosundaki gemilerden 20 Türk aktivisti alıkoydu.

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 345 aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki 58 tekneden 22'sine Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, filodaki 175 aktivistin gözaltına alındığı bildirildi. Küresel Sumud Filosu Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden 20'sinin Türk olduğu belirtildi. Paylaşımda, "Uluslararası sularda sivil insanlar alıkonuluyor. Bu kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Gazze'ye doğru yoluna devam eden teknelerde ise 15 Türk olduğu aktarıldı. - GİRİT

