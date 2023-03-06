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Sultansuyu Barajında ürküten görüntü

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Sultansuyu Barajında ürküten görüntü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen Sultansuyu Barajı üzerinde iki metre derinliğinde yarıklar oluştu.

Sultansuyu Barajında ürküten görüntü

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen Sultansuyu Barajı üzerinde iki metre derinliğinde yarıklar oluştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da büyük hasara neden olurken, yaklaşık bin 400 kişi hayatını kaybetti 7 bine yakın kişi ise yaralandı. Büyük yıkımın yaşandığı Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Barajı üzerinde ise devasa yarıklar oluştu.

6 Şubat 13.24'te Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası oluştuğu belirtilen yarıklar görenleri ürkütürken bölgede deprem sonrası incelemede bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaptığı açıklamada, Sultansuyu Barajı'nın özellikle gövde aksı bölümünde hasarın oluştuğu, yer yer çatlakların yanında kesit içerisinde de farklı tabakalarda açılmaların olduğunu belirmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya Akçadağ 3. Sayfa Yerel Haberler

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