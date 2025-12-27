Sultangazi tekstil atölyesinde yangın

İstanbul Sultangazi'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası tekstil atölyesinin bitişiğinde bulunan bazı evler zarar gördü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2393 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangının bulunduğu alanda alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangına çevredeki binanın çatısından müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaptıkları soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası tekstil atölyesinde ve çevresinde bulunan bazı dairelerde maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi.

Yangında evi zarar gören Cuma Gürbüz, "Bizim ev binanın arka tarafında. Sudan dolayı evin içi batmış. Bütün camlar ve kapılar kırılmış" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL