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Sultangazi'de Makas Atan Sürücüye 17 Bin Lira Ceza

Sultangazi'de Makas Atan Sürücüye 17 Bin Lira Ceza
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Sultangazi TEM Otoyolu'nda trafikte makas atarak tehlike yaratan sürücü H.K.'ye 17 bin 229 lira ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.

Sultangazi TEM Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren şahsa 17 bin 229 lira para cezası kesildi.

Edinile bilgiye göre, 9 Mart'ta TEM Sultangazi mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücü başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından makas atan sürücüsünün kimliği tespit edildi. Kısa sürede yakalanan H.K.'ye toplamda 17 bin 229 lira para cezası kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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