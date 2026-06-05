Haberler

Sultangazi'de kazanın ardından kavga çıktı: Yaralı hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultangazi'de trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı sopalı kavgada yaralanan Baran Fakhani, hastanede hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani ile birlikte 34 GG 502 plakalı araçta seyir halindeyken başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya etmeye başladı. Kavga sırasında Fakhani ailesi, bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Kavgada baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. 2 ay sonra evleneceği öğrenilen Baran Fakhani hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şüphelinin bıçakla tartıştığı kişiye saldırdığı görüldü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Karabük'te motosiklet kazası: Ürdünlü iki genç hayatını kaybetti

Karabük'te korkunç kaza: İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi