Sultangazi'de Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

Sultangazi'de Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı Kamerada
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Sultangazi'de bir işyerinin önünde bulunan elektrikli bisiklet, kimliği belirsiz bir hırsız tarafından çalındı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de bir işyerinin önünde bulunan elektrikli bisiklet çalındı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın bisikleti çaldığı anlar güvenli kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinin önüne bırakılan elektrikli bisiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından gündüz vakti çalındı. Hırsızlık anları, işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızın çevreyi kısa bir süre kontrol ettikten sonra bisikleti kendisine aitmiş gibi götürdüğü görülüyor. Hırsızlık şüphelisinin yakalandığı ancak bisikletin bulunmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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